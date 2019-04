Awo in Neukirchen-Vluyn : Die Ära des Kühnel-Hauses geht zu Ende

Abschiedsparty: Alle Gäste waren aufgerufen, das Interieur des Hauses mit nach Hause zu nehmen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Stöpselparty im Awo-Heim an der Max-von-Schenkendorf-Straße: Ehrenamtliche Helfer und Besucher verabschiedeten sich von dem Gebäude, das 70 Jahre lang eine Heimat bot. Im Mai wird es abgerissen. Es entsteht ein Neubau.

Vor 70 Jahren wurde das Awo-Heim an der Max-von-Schenkendorf-Straße gebaut. Nach der Gründung des Ortsvereins in Neukirchen-Vluyn im Jahr 1946 war es dem Engagement von Oskar Kühnel zu verdanken, dass die Raumnot nach dem Krieg ein Ende fand. Endlich gab es einen großzügigen Raum der Begegnung. Über die Jahrzehnte fanden hier viele Menschen Unterstützung, Solidarität, Gemeinschaft. Die Ära des „Oskar-Kühnel-Hauses“ samt seines 1978 errichteten Anbaus ist nun zu Ende gegangen. Mit einer „Stöpselparty“ wurde am Sonntag offiziell Abschied gefeiert.

Das größtenteils ehrenamtliche Team um den Ortsvereins-Vorsitzenden Jochen Gottke hatte zum gemeinsamen Schmausen und Klönen eingeladen. Der Stöpsel wird gezogen, das bedeutete am Sonntag ab 11 Uhr gemeinsames Abschiednehmen von der vertrauten Begegnungsstätte. Die Stimmung war trotz des traurigen Anlasses fröhlich, der große Raum bis auf den letzten Platz gefüllt. Gottke erinnerte an die Anfänge des Gebäudes und die vielen ehrenamtlichen Helfer, deren Blut und Schweiß im Haus stecken. Alle Gäste waren aufgerufen, das Interieur des Hauses mit nach Hause zu nehmen: In der „Flatrate“ von fünf Euro waren neben einem leckeren Frühstück, Grillwürstchen und Getränken auch die Tischdeko und die Pokale enthalten, die der Skatverein im Laufe der Jahre angesammelt hat. Leiter des Skatclubs und Ortsvereins-Kassierer Willi Kenzer erinnerte sich an viele gesellige Skatabende und an die Jahresmeisterschaften, für die diese Pokale angefertigt wurden.

Info Die Geschichte der Awo-Begegnungsstätte Das „Oskar-Kühnel-Haus“ wird vom Awo-Kreisverband Wesel betrieben. Der Ortsverband feierte 2016 das 70-jährige Bestehen. 1950 wurde das Gebäude an der Max-von-Schenkendorf-Str. bezogen .