Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Trox-Stiftung zeichnet junge Forscher aus

Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn

Stifter Heinz Trox als gelasertes Abbild in Glas und 3333 Euro pro Abschlussarbeit – so fördert die Heinz-Trox-Stiftung junge Wissenschaftler mit neuen Idee und Erkenntnisse im bereich der Klima-Steuerung. Foto: Trox-Stiftung

Neukirchen-Vluyn So kommt das neue in die Welt: Herausragende Abschlussarbeiten angehender Klima- und Lüftungsexperten bekamen nun Förderpreise.

Die Heinz-Trox-Stiftung fördert seit 2018 mit 500.000 Euro, verteilt über fünf Jahre, Fachhochschulen in Deutschland. Die Gelder kommen Instituten zu Gute, die sich mit Fragen der Klima- und Lüftungstechnik beschäftigen. Zusätzlich prämiert die Stiftung besondere Abschlussarbeiten mit Preisen von jeweils 3333 Euro. Diese wurden jetzt im Rahmen einer Feierstunde von Professor Hans Fleisch, dem Vorsitzenden des Stiftungsrates der Heinz-Trox-Stiftung, und Paul Schwarz, dem Vorsitzenden des Stiftungsvorstands, erstmals auf der ISH-Messe in Frankfurt am Main verliehen.