Charity in Rheurdt : Modebasar der Löwinnen vom Niederrhein kommt gut an

Modebasar der Löwinnen vom Niederrhein kommt gut an

Charity in Rheurdt

Sitzt der Mantel perfekt? Kritischer Spiegelblick bei „First Class Second Hand“ – organisiert von den Lions-Damen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

RHEURDT „First Class Second hand“ lautete das Motto auf dem Tompshof. Die Lions verwöhnten mit einer opulenten Kaffee-Tafel und spenden den Erlös.

„Das Echo war überwältigend“, sagt Angelika Wesslén, Sprecherin der Lions-Damen vom Distrikt Rheurdt/Niederrhein. „First Class Second Hand“ auf dem idyllisch gelegenen Tompshof an der Neukirchener Straße habe alle an die Aktion gesetzten Erwartungen übertroffen, berichtet Wesslén.