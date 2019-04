Familienzuwachs in Neukirchen-Vluyn : CJD übernimmt den neuen Kindergarten

In Neukirchen-Vluyn findet nur jedes zweite Kind unter Drei einen Betreuungsplatz. Über Drei sieht die Quote deutlich besser aus – wenn im nächsten Jahr die neue CJD-Kita an der Wiesfurthstraße öffnet. Foto: picture alliance / Christian Cha/dpa

Neukirchen-Vluyn Das Christliche Jugenddorfwerk bleibt Neukirchen verbunden. Die Kita eröffnet im nächsten Jahr. Es wird zwei Vorlaufgruppen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Manchmal wird es selbst Gabi Klein ein wenig unheimlich. Dabei ist die Fachdienstleiterin Kindertagesstätten in der Kreisverwaltung normalerweise kaum zu erschüttern. „Wir haben noch jedes Kind untergebracht“, sagt sie am Telefon. Doch was Neukirchen-Vluyn seit vier Jahren als Kinderzuwachs erlebt, das sprengt den Kreisdurchschnitt. Nirgendwo sonst nimmt der Bedarf an Kinderbetreuung – „U3“ ebenso wie „Ü3“ – so rasant zu wie in der Familienstadt am linken Niederrhein. Grund sind die großzügig ausgewiesenen Neubauflächen mit Grundstücks und Hauspreisen, die junge Familien gerade noch so schultern können – und zudem nah genug am Ruhrgebiet, an Düsseldorf, an niederländischen Boomstädten. Das treibt den Bedarf. Das Angebot folgt immer in respektvollem Abstand.

Kaum war die Awo-Kita an der Sittermannstraße 2018 in Betrieb gegangen, wurde klar: Möglichst rasch muss eine weitere Kita her. Die ist jetzt laut Klein beieinander: An der Wiesfurthstraße, auf dem Gelände des CJD, des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland, werden bestehende Gebäude umgerüstet, damit dort im nächsten Jahr vier Kita-Gruppen eröffnet werden können. Als Träger konnte der CJD selbst gewonnen werden – das Jungenddorfwerk bleibt Neukirchen also verbunden. Die Politik musste als Kröte schlucken, dass der Investor auf dem Gelände die Kita unterbringt, aber darüber hinaus keine günstigen Wohnungen schafft.

Info Vor allem junge Familien ziehen in die Stadt Neukirchen-Vluyn rechnet für 2019 und 2020 mit 128 neuen Wohneinheiten – auf Niederberg, an Drüen- und Siebertstraße. Hinzu kommen weitere 57 Wohneinheiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern an der ehemaligen Diesterwegschule und weitere elf Wohneinheiten an der Birkenstraße. Der Kita-Bedarf wird aus Sicht des Kreises Wesel weiter steigen.

Und damit die Betreuungsquote jenseits der Altersgrenze von drei Jahren so hoch gehalten werden kann wie bisher, eröffnen zwei Vorläufergruppen – Kinder in Containern. Auch dafür ist nach Kleins Angaben das städtische Grundstück schon gefunden. 2020 werden die Container-Kinder dann in die ordentliche Kita an der Wiesfurthstraße überführt. Selbst das wird nur für eine vergleichsweise kurze Atempause sorgen. Vermutlich spätestens 2022 ist die nächste Kita fällig. Aus Sicht der CDU kommt dafür die ehemalige Dörpfeldschule in Frage; sie wird derzeit als Unterbringung für geflüchtete Familien – überwiegend Frauen und Kinder genutzt. Für CDU-Fraktionschef Markus Nacke wäre dies ein idealer Kita-Standort. SPD-Chefin Elke Buttkereit hingegen erkannte die Krux an diesem Plan sofort, sie möchte Flüchtlinge nicht gegen junge Familien ausspielen. Die SPD hofft darauf, bessere Standorte zu finden – am liebsten in den künftigen Neubaugebieten. Zudem habe man in der Dörpfeldschule vor drei Jahren Millionen investiert, um sie zur Flüchtlingsunterkunft aufzurüsten. Diese Investition ist noch lange nicht abgewohnt – wenn es nach der SPD geht.