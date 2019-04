Freizeit in Neukirchen-Vluyn : Auf das Sauna-Finale folgt der Osterhase

Wettkampf bei der Wasserolympiade vor einigen Monaten: Amy und Jonas, beide 7 Jahre alt, pusteten Tischtennisbälle schwimmender Weise über eine vorgegebene Distanz. In den Osterferien soll das Spielangebiot des Freizeitbades mindestens ebenso spannend werden, verspricht die Enni. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Das Freizeitbad lockt in den Osterferien mit zahlreichen Angeboten. Am heutigen Samstag geht es los.

Erst fallen ein letztes Mal auch die letzten Hüllen – dann, wenige Tage später, beginnt ein lebhaftes Osterferien-Programm für Kinder. Die Enni hat den Terminkalender des Freizeitbades sorgfältig sortiert. Schwitzen und textilfrei schwimmen – das ist heute Abend ab 18 Uhr möglich. Ab kommendem Montag gehört das Bad den Kindern – im Rahmen des Osterferienprogramms samt DJ und Pool-Party.

Überwintern für Familien: Das können die Gäste des Freizeitbades beim „Sauna-Treff“. Ab 18 Uhr ist Badebekleidung ausdrücklich nicht erwünscht, ab 18.30 Uhr gibt es in der Sauna stündlich besondere Aufgüsse. Das Motto „Flower-Power“ bestimmt das Sauna-Treff-Finale am heutigen Samstagabend (13. April). Danach geht das Angebot in die Sommerpause und startet wieder am 19. Oktober.

Info Im Bad dem April die kalte Schulter zeigen Viel Platz Im 15 mal 25 Meter großen Schwimmbecken ist das Wasser 29 Grad warm. Viel Spaß 31 Grad hat das Wasser im Nichtschwimmerbecken mit Gegenstromanlagen und Wasserkanone sowie im „Kinderland“.

Der Eintritt zum Saunatreff kostet für Erwachsene 18 Euro. Gäste, die nur das Schwimmangebot nutzen möchten, bezahlen sechs Euro. Kinder sind für acht Euro dabei oder bezahlen drei Euro fürs Schwimmen. Sauna- und Badegäste haben die Möglichkeit, über den Nachzahlautomaten ihren Besuch zum Sauna-Treff zum Preis von sechs Euro zu verlängern. Übrigens: Nach der Flower-Power-Sauna steigt vom 23. bis 28. April die nächste Sauna-Verwöhnwoche. Besondere Düfte sollen die Teilnehmer nach Australien entführen.

In den Osterferien bietet das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn eine Reihe von Kinder-Aktionen an. Im Wasser auf den Spielgeräten toben und Ostereier bemalen – „damit kommt keine Langeweile auf“, verspricht Enni-Mitarbeiterin Marion Wimmer-Haseneier. Dabei gelten in den Osterferien teilweise geänderte Öffnungszeiten. So ist das Bad zum Beispiel am Montag, 15. April, 13 bis 16 Uhr, zusätzlich geöffnet. An Karfreitag, Ostersamstag und Ostermontag können die Gäste von 8.30 bis 18 Uhr ihre Bahnen ziehen, nur am Ostersonntag bleibt das Bad geschlossen.

Die Extras für Mädchen und Jungen: Am Mittwoch, 17. April, gibt es von 15 bis 17.30 Uhr einen Spielenachmittag, bei dem sich natürlich alles um Ostern dreht. Eine Woche später, am 24. April, lädt die Enni von 15 bis 17.30 Uhr zur großen Poolparty mit DJ Reiner Halm, Cocktails und abwechslungsreichen Spielen im Wasser ein. Auch an die Allerkleinsten hat das Team des Freizeitbades gedacht: „Für sie haben wir natürlich unseren beliebten Gespenstertisch mit Schaukel und den Rocker Sammy.“

Das Programm am Oster-Spielenachmittag richtet sich an Kinder von fünf bis zehn Jahren. Sie können auf den Spielgeräten toben und sowohl die Fenster im Wintergarten des Schwimmbades, als auch Eier bemalen. Zwei ausgeblasene Eier sollten sich die Kinder selber mitbringen, um sie dann bunt zu verzieren. „Eins der beiden Eier hängen sie an den Osterstrauch im Freizeitbad, das andere nehmen sie mit nach Hause“, sagt Marion Wimmer-Haseneier. Kinder, die an der Aktion teilnehmen wollen, zahlen fünf Euro Eintritt – im Preis enthalten ist ein Imbiss.

(dne)