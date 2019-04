Mobilität in Neukirchen-Vluyn: Radfahrer müssen leidensfähig sein.

Neukirchen-Vluyn Im aktuellen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Vereins belegt die Stadt einen Mittelplatz. Anfang Mai startet das Stadtradeln.

30 Kilometer per Fahrrad am Feierabend – wer seinen ganz persönlichen Frühlingsanfang auf die Piste bringen will, hat dazu am heutigen Donnerstagabend ab 17 Uhr Gelegenheit. Die ADFC-Feierabendtour startet am Rathaus, Hans-Böckler-Straße 26. Einstellen müssen sich die Teilnehmer bei dieser Runde um die Stadt auf holprige, schmale und schlecht gereinigte Radwege. Das sind die Negativpunkte für Neukirchen-Vluyn im aktuellen ADFC Fahrradklima-Test. Positiv schlug die Werbung fürs Radfahren zu Buche und dass sich Alt und Jung in die Sättel schwingen. Die Gesamtnote von 3,9 wäre in einem Schulzeugnis eine Vier – mit einem kleinen Plus. Damit kam Neukirchen-Vluyn von 311 deutschen Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohner auf einen Mittelplatz: Rang 155.