Ferienfreizeit bei Rheurdt : Am Eyller See in 14 Tagen um die Welt

Am Eyller See in 14 Tagen um die Welt

Der Eyller See wird in den Sommerferien zum Abenteuerspielplatz. Foto: Ja Kreis Kleve/Thomas Binn (binn)

Rheurdt Ab dem 29. April werden im Rathaus Rheurdt Karten für die beliebte Ferienfreizeit verkauft.

Die Stadtranderholung auf dem Jugendzeltplatz Eyller See findet in diesem Jahr vom 5. bis zum 22. August statt. Der Kartenverkauf beginnt direkt nach den Osterferien, am 29. April. Teilnehmen können auch Kinder aus Rheurdt. Sie müssen ab dem Sommer 2019 mindestens das zweite Schuljahr besuchen und dürfen höchstens 13 Jahre alt sein. Die Karten für die ersten beiden Wochen kosten jeweils 25 Euro, für die dritte Woche 20 Euro. Für Kinder aus Haushalten, die Sozialleistungen aus SGB II („Hartz IV“) oder vergleichbare Leistungen erhalten sowie für Kinder, von denen schon mindestens zwei Geschwister angemeldet sind, fällt kein Kostenbeitrag an.