Kriminalität in Nettetal : Betrüger fordern von Senior Geld per Whats-App

Nettetal In einer Nachricht gaben sich Betrüger als Tochter eines 80-jährigen Nettetalers aus. Er solle von ihr benötigtes Bargeld auf ein ausländisches Konto überweisen.

Betrugsversuch via Mitteilungsdienst: Wie ein Polizeisprecher informiert, erhielt ein 80-jähriger Nettetaler am Mittwoch von einer unbekannten Nummer eine Whats-App-Nachricht, in der sich Betrüger als Tochter des Mannes ausgaben. Sie behaupteten, Bargeld von ihm zu benötigen. Das Geld sollte er auf ein ausländisches Konto überweisen. „Der Nettetaler fiel auf diesen Betrug nicht herein. Statt der hinterlistigen Forderung nachzukommen, suchte er eine Polizeiwache auf“, so der Polizeisprecher.