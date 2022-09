Polizei in Rhein-Berg warnt : Mehrere Senioren auf Betrüger hereingefallen

So ähnlich lauten die Whatsapp-Nachrichten der Betrüger, die sich als Kinder oder Enkel ausgeben. Foto: Polizei Neuss

Leichlingen/Rhein-Berg Ob vermeintliche Notlage des Kindes oder unangekündigter Handwerker vor der Tür: Die Polizei rät, erst die Identität von Fremden zu überprüfen, ehe man ihnen Geld überweist oder sie ins Haus lässt.

Erst vor kurzem ist ein 66-jähriger Leichlinger per Handy betrogen worden. Knapp 5000 Euro hat der Senior nun weniger auf dem Konto, weil er seinem vermeintlichen Sohn in einer Notlage helfen wollte und zu dessen Unterstützung die Summe auf das Konto eines „V. Andrejs“ überwies. Wie sich später herausstellte, befand sich der Sohn weder in einer Notlage, noch hatte er seinen Vater per Whatsapp um Hilfe gebeten.

Nun meldeten sich weitere Opfer ähnlicher Betrügereien bei der Polizei, unter anderem eine 58-jährige Bergisch Gladbacherin. Sie erhielt demnach am Montag, 5. September, in ihrem Urlaub Nachrichten ihres angeblichen Sohnes, der sie um eine Echtzeitüberweisung in Höhe von knapp 2000 Euro bat. Die Frau überwies die geforderte Summe. „Als sie jedoch anschließend mit ihrem echten Sohn telefonierte, fiel der Betrug auf“, berichten die Beamten.

Info Polizei bietet Hilfe und Beratung an Vorsicht, wenn Fremde vor der Haustür stehen.⇥Foto: Shutterstock Foto: RP/Shutterstock.com Die Dunkelziffer bei Betrug ist hoch. Denn häufig schämen sich Opfer, auf den Trick hereingefallen zu sein. Dabei kann es jeden treffen, betont die Polizei immer wieder. Die Betrüger seien gewieft und hätten den Dreh raus, ihre Opfer unter Druck zu setzen. Wichtig sei es, skeptisch zu bleiben und bei dubiosen Anrufen oder Handy-Nachrichten im Zweifel einfach aufzulegen und bei der Polizei unter der 110 nachzufragen. Bankdaten oder Fragen zu Wertgegenständen sollten niemals Fremden mitgeteilt werden. Bei Fragen zu den verschiedenen Betrugsmaschen steht das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz in Rhein-Berg unter Telefon 02202 205444 zur Verfügung und bietet auch Beratungen an.

Eine 71-jährige Odenthalerin sei ebenfalls auf die Whatsapp-Betrugsmasche hereingefallen. „Sie erhielt Nachrichten ihres vermeintlichen Sohnes, dessen Mobiltelefon defekt sei. Die Seniorin überwies einen oberen dreistelligen Betrag an die unbekannten Täter.“

Erneut warnt die Polizei Rhein-Berg vor dieser Betrugsmasche und weist darauf hin, niemals Geld an Unbekannte zu überweisen und insbesondere bei einer angeblichen neuen Nummer stets skeptisch zu sein und die Identität der Person, die die Nachrichten verfasst hat, zu verifizieren. „Am besten kontaktieren Sie die Person telefonisch unter der bekannten Rufnummer, treffen sich persönlich und im Zweifelsfall stellen Sie eine Sicherheitsfrage, die nur der echte Sohn oder die echte Tochter beantworten kann“, empfehlen die Beamten.

Sie warnen zudem vor Betrügern an der Haustür. So sei eine 91-Jährige in Bergisch Gladbach am Dienstag, 6. September, auf falsche Telekom-Mitarbeiter hereingefallen. Ein Mann habe gegen 9 Uhr geklingelt und sich mit einem angeblichen Mitarbeiterausweis als Telekom-Angestellter ausgegeben. Er gab an, die Steckdosen kontrollieren zu müssen. „Nachdem er sich die Steckdosen im Wohnzimmer angesehen hatte, erklärte er, dass alle erneuert werden müssten“, schildert die Polizei.

Als die Seniorin mit ihm zurück in den Flur gegangen sei, habe sie einen zweiten Mann bemerkt, der gerade die Treppe hochgehen wollte. „Als sie ihn ansprach, stellte sich ihr der zweite Täter in den Weg und versperrte den Zugang zur Treppe. Wenig später flüchteten beide.“ Die Frau habe anschließend festgestellt, dass ihr hochwertiger Goldschmuck im Gesamtwert von über 4000 Euro fehlte. Einer der Täter, vermutlich ein Deutscher, sei etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhaarig gewesen. Er habe einen dunklen Anzug getragen und ein gepflegtes Auftreten gehabt.