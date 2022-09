Aufführungen in Schwalmtal-Lüttelforst : Tosender Beifall für das "Theater in der Tenne"

Tosender Beifall für das "Theater in der Tenne"

Aufführungen in Schwalmtal-Lüttelforst

Das „Theater in der Tenne“ begeisterte mit dem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. RP-Foto: J. Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Mit einer derartig positiven Resonanz hat das „Theater in der Tenne“ nicht gerechnet: Sechs Mal gaben sie ihre Bahn-Komödie – und begeisterten damit Hunderte.

Das Lüttelforster „Theater in der Tenne“ erhielt in den vergangenen Wochen viel Beifall von hunderten Besuchern seiner Komödie: „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. Insgesamt sechs Veranstaltungen führten die Darsteller in der Scheune des Bauerncafés Bolten auf. Hermann-Josef Bonsels, Leiter der begeisternden Laiendarsteller, zog eine überaus positive Bilanz: „Wir sind überrascht, wie gut das Stück angenommen wurde.“ Vielleicht ein Grund: Bahn fahren ist, auch durch das Neun-Euro-Ticket, ein aktuelles Thema.