Inzidenz-Wert ist gesunken : 1920 Corona-Infizierte im Kreis Viersen

Ein positiver Corona-Schnelltest auf einem Tisch. Seit dem 8. September hat der Kreis Viersen 803 Neuinfektionen registriert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat seit Donnerstag, 8. September, 803 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert – davon 221 in Viersen, 112 in Nettetal, 39 in Brüggen, 57 in Schwalmtal und 36 in Niederkrüchten.

Insgesamt sind nach einer Hochrechnung des Kreises derzeit 1920 Menschen infiziert (8. September: 2224). In Krankenhäusern im Kreis werden 32 Covid-Patienten stationär behandelt (+2), davon einer (-1) auf der Intensivstation.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 261,6 (15. September), in der Vorwoche (8.September) lag er bei 294,8.

(naf)