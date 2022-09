Wirtschaftsgespräch in Haus Bey : Was TV-Wetterexperte Karsten Schwanke gegen die zunehmende Hitze empfiehlt

Nettetal ARD-Wettermoderator und Meteorologe Karsten Schwanke sprach in Haus Bey über die Klimakrise. Er beschrieb nicht nur die zunehmende Erwärmung, sondern präsentierte auch Lösungen - etwa mehr Grün.

„In diesem Jahr ist die Nette in Richtung Wachtendonk trocken gefallen, man konnte sogar durch das Flussbett laufen. Dass Extreme zunehmen müssen wir auch hier feststellen“, so begrüßte Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) die knapp 150 Gäste beim Nettetaler Wirtschaftsgespräch.

Wetter und Klima sind dabei für ihn nicht zu trennen. Über die vergangenen 12.000 Jahre bis heute gab es einen natürlichen Klimawandel , der bei 2,7 Grad lag; das aktuelle Problem ist das Tempo der Veränderung, stellte der Meteorologe dar. Damit komme die Natur nicht klar. Gerade in Europa finde derzeit eine noch nie dagewesene Erwärmung statt. Wetterzirkulationen stünden dabei still.

„Es gibt aber Lösungen“, machte Schwanke aber auch Mut. Seine Beispiele: Flüsse und Wälder kühlen, sie dämpfen die Temperaturen ab. Am Beispiel von Köln zeigte der Fachmann, dass die nächtlichen Temperaturunterschiede im Sommer bei zehn Grad in den innerstädtischen Parkanlagen liegen. Das heißt, dort ist es zehn Grad kühler als in bebauten Gebieten, wo keine Bepflanzungen vorhanden sind. „Bäume schützen und mehr Grün in die Städte bringen“, lautet daher die Devise von Schwanke. Ebenfalls ist es enorm wichtig, Wasserspeicher anzulegen, um über die Dürren der Sommer zu kommen. „Es wird weltweit mehr regnen, aber der Regen wird im Winter fallen und nicht im Sommer“, stellt der Meteorologe klar. Extreme werden immer extremer werden. Deshalb müsse gehandelt werden.