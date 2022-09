St.-Lambertus- und Junggesellen-Bruderschaft Kaldenkirchen : Schützen beim Fest zum 425-jährigen Bestehen geehrt

Kaldenkirchen Die St.-Lambertus- und Junggesellen-Bruderschaft Kaldenkirchen ehrte beim jüngsten Schützenfest verdiente und treue Bruderschaftler.

Die St.-Lambertus- und Junggesellen-Bruderschaft Kaldenkirchen ehrte beim jüngsten Schützenfest verdiente Bruderschaftler. Günter Prien (60 Jahre in der Bruderschaft), bekannt als „Millennium-König“, erhielt für seine großen Verdienste und für sein Engagement für die Kaldenkirchener Bruderschaft das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz am Bande. Das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz ging an Franz-Herbert Krambröckers, der sein goldenes Jubiläum feierte. Carola Verkoyen wurde das silberne Verdienstkreuz angeheftet. Für ihre Treue geehrt wurden Willi Ploenes (60 Jahre Mitglied), Walter Klinkertz (50 Jahre Mitglied) sowie Uwe Krämer und Matthias Stapper (40 Jahre Mitglied). Tränen der Rührung flossen, als die Bruderschaft zum gesundheitlich angeschlagenen Helmut Schöck (früherer Betreiber zur Mühle) nach Hause zog, um ihn für 60 Jahre Mitgliedschaft zu ehren. Auf 25 Jahre Bruderschaft blickten Thomas Siemes, Leo Lankes und Winfried Fonders zurück. Der Marinezug erhielt einen Jubiläumsorden sowie dessen Mitglieder Christoph Barian, Andre Franz, Michael Hermanns, Tim Krambröckers, Christian Neumann, Michael Nisters, Jochen Ververs und Theo Siemes für 25-jährige Treue. Jubiläumsgaben zum 425-jährigen Bestehen gab es mit der NRW-Ehrenplakette von NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk und der Hochmeisterplakette des Bundes der Deutschen historischen Bruderschaften von Vize-Bundesschützenmeister Wolfgang Genenger. off