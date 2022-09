Kultur in Nettetal : Stadt eröffnet die Theatersaison mit „Der kleine Vampir“

Nettetal Theaterstart für Kinder und Jugendliche in Nettetal: Die Saison beginnt am Dienstag, 20. September, um 15 Uhr mit dem Gruselklassiker „Der kleine Vampir“.

Theaterstart für Kinder und Jugendliche in Nettetal: Die Saison beginnt am Dienstag, 20. September, um 15 Uhr mit dem Gruselklassiker „Der kleine Vampir“. Kinder ab sechs Jahre können sich auf eine Aufführung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel freuen. Spielort ist der Seerosensaal, Steegerstraße 38 in Nettetal-Lobberich. Zum Inhalt: Anton Bohnsack liest am liebsten Gruselgeschichten. Als er unter seiner Bettdecke in „Frankenstein“ schmökert, landet plötzlich ein echter Vampir auf der Fensterbank: Rüdiger von Schlotterstein. Beide erwarten zahlreiche Abenteuer, darunter ein Kampf gegen Vampirjäger Geiermeier. Autorin Angela Sommer-Bodenburg wuchs in Reinbek auf, arbeitete als Grundschullehrerin. 1979 erschien der erste „Vampir“-Band.