Diebstahl in Nettetal : E-Bike-Diebstahl auf Hotelparkplatz

Nettetal Die Polizei bittet um Hinweise: Zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro wurden in Nettetal-Breyell gestohlen.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag in Nettetal-Breyell zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Räder auf einem Hotelparkplatz an der Lindenallee auf einem Fahrradträger gegen Diebstahl gesichert. Diese Sicherung wurde durchtrennt. Die Polizei bittet Zeugen, die zum Beispiel beobachtet haben, wie das Diebesgut zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 9 Uhr am Freitagmorgen abtransportiert wurde, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 zu melden.