Kinder und Familie in Nettetal : Neuer Kindergarten in zehn Monaten errichtet

Die Verantwortlichen für den Neubau der Kita Trappistenweg freuen sich über das schöne Ergebnis (v.l.): Yvonne Friedrich, Michael Rauterkus, Architektin Stefani Kremer, Ronald van Zanten, Sandra Brouwers, Martin Bense und David Tühl von NetteBetrieb. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen In nur zehn Monaten wurde der neue Kindergarten am Trappistenweg fertiggestellt. Am 17. August ziehen die ersten Kinder ein. In vier Gruppen bietet er Platz für 75 Kinder. Verbaut wurden 3,5 Millionen Euro.

Am Montag wurde die Einrichtung geliefert, am Donnerstag der Vorwoche wurde der Rollrasen im Außengelände verlegt. Im Moment sind Tiefbauer dabei, den kleinen Parkplatz vor dem Haus anzulegen. Michael Rauterkus, Erster Beigeordneter und Geschäftsführer NetteBetrieb, ist es wichtig, mit den Verantwortlichen vor dem Einzug der Kinder und der offiziellen Eröffnungsfeier einen kleinen Rundgang durch den Neubau zu machen. Rauterkus nennt es einen „echten Befreiungsschlag“ für die Kindergartensituation, vorher habe ein „Notstand in Kaldenkirchen“ geherrscht.

Architektin Stefani Kremer führt gerne durch die hellen Räume mit großen Fenstern. Auf 800 Quadratmetern entstand eine Kindertagesstätte für vier Gruppen. Insgesamt 75 Kinder werden hier viel Platz finden. ViaNobis wird die Kita betreiben. Im L-förmigen Gebäude werden jeweils zwei Gruppen in den Flügeln untergebracht. Durch den Eingang gelangt man in eine Eingangshalle, die zum Veranstaltungsbereich vergrößert werden kann.

Info Die Kita Trappistenweg übernimmt ViaNobis Sitz von ViaNobis ist Gangelt im Kreis Heinsberg. Als einer der großen Arbeitgeber der Gesundheitsbranche am linken Niederrhein beschäftigt die Katharina Kasper ViaNobis GmbH gut 2300 Mitarbeiter.

Projektmanagerin Sandra Brouwers und Yvonne Friedrich, beide vom Immobilienmanagement der Nettebetriebe, sind mit dem Ergebnis hochzufrieden. 3,6 Millionen Euro gab die Stadt für die Baumaßnahme aus, davon sind 1,5 Millionen Euro Zuschüsse. Das Haus mit roten Flächen an der Fassade und an Innenwänden ist nach C2C-Maßstäben gebaut worden, also nach Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. An der Außenfassade sind die Accoya-Holzpanele verschraubt, könnten somit abgenommen und wiederverwertet werden. Rauterkus ist überzeugt, dass auch die Eltern von diesem nachhaltigen Gebäude angetan sein werden. Die Kinder dürften sowieso begeistert sein, bei diesem Wetter vor allem vom Außengelände. Dort sind mehrere Kletterhütten und eine Hängebrücke aufgebaut. Auch zwei Sonnensegel fehlen nicht.