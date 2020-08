Vorfall in Breyell : Nettetaler sitzt in Untersuchungshaft

Nettetal Ein 26-Jähriger soll in einer Unterkunft für Asylbewerber einen Mann mit einem Messer bedroht und mehrfach mit einer Metallstange auf den 37-Jährigen eingeschlagen haben.

Er soll am Donnerstagmorgen in einer Unterkunft für Asylbewerber in Breyell mit vorgehaltenem Messer von einem 37-jährigen Bewohner Geld gefordert haben. Dieser weigerte sich, der 26-Jährige soll mehrfach mit einer Metallstange auf ihn eingeschlagen haben, bevor er in einem Auto floh. Als die Polizei ihn fasste, fand sie in dem Wagen Konsummengen Kokain. In der Wohnung des Nettetalers fanden Ermittler eine laut Polizei nicht geringe Menge Marihuana.