Stadterneuerung in Nettetal : Fußgängerzone in Breyell - Blumenkübel neu bepflanzt

Anfang Juli war die Neuverfugung der Pflastersteine in der Fußgängerzone abgeschlossen. Mit der Neubepflanzung der Kübel ist die Sanierung der Josefstraße eine runde Sache geworden, die sich sehen lassen kann. In Breyell hat man viel Geduld aufgebracht, es dauerte, bis das richtige Unternehmen gefunden war. Seit der Bürgerversammlung im Februar 2018 ist überhaupt viel Zeit verstrichen, bis Bewegung in die angekündigten Erneuerungspläne kam. Die Beleuchtung Lambertiturm war Thema, für das Lehrschwimmbecken konnte inzwischen ein Planer gefunden werden, die Ertüchtigung der Stadtbücherei ist erfolgt. Jetzt fehlte nur noch die Ausgestaltung der Fußgängerzone. In der Breyeller Fußgängerzone bilden die frisch bepflanzten Blumenkübel das i-Tüpfelchen der fertiggestellten Pflasterfugensanierung.