Freizeit in Nettetal : Sommerleseclub der Stadtbücherei geht ins Finale

Nettetal Der Sommerleseclub ist ein erfolgreiches Projekt der Stadtbücherei. Am 14. August ist Abgabeschluss für die Team-Logbücher. Zur Preisverleihung geht es dann ins Corso Film Casino. Es werden sogar Oscars verliehen.

Für alle Jungen und Mädchen, die am Sommerleseclub der Stadtbücherei teilnehmen, sind zwei Termine besonders wichtig. Zunächst ist am Freitag, 14. August, Abgabeschluss für alle Leselogbücher. Am Mittwoch, 26. August, findet dann ab 16.30 Uhr die große Abschlussparty des diesjährigen Sommerleseclubs im Corso-Kino in Nettetal-Kaldenkirchen statt.