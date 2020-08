Workshop mit Marcel Wüst in Nettetal : Hinfallen, aufstehen und weitermachen

Kaldenkirchen Ex-Radsportprofi Marcel Wüst absolviert einen Workshop mit sieben Jungen einer Jugendhilfe-Wohngruppe. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen gejht es auch um den einen oder anderen Trick mit dem Rad.

Zu diesem Zeitpunkt waren die sieben Jungen, die mit leuchtenden Augen an den Lippen des heute 53-Jährigen hängen, noch nicht geboren. Zusammengefunden haben Wüst und die sieben Jungen einer Jugendhilfegruppe aus Kaldenkirchen dank der Hartnäckigkeit von Ursula Geisen. Sie selbst kennt den Ex-Radrennprofi bereits seit vielen Jahren und hatte schon lange die Idee, ihn mit den Jungen zusammenzubringen. Er ist heute unter anderem als Moderator sowie Motivationstrainer tätig und bietet auf seiner Finca auf Mallorca Radtrainings an. „Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus ist Marcel aktuell außerplanmäßig in Deutschland. Ich freue mich riesig, dass er sich ganze drei Tage Zeit für unsere Jungen nimmt.“

Maik Wiens, Teamleiter der Wohngruppe in Kaldenkirchen, in der die Jungen im Alter von sieben bis 13 Jahren leben, erzählt: „Für das Training sind die Jungen bestens ausgestattet. Im vergangenen Jahr hat jeder von ihnen ein neues Fahrrad bekommen – eine Spende des Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn.“ Der Förderverein der Jugendhilfe unterstützt auch die drei Tage der Jungen mit dem Ex-Radrennprofi finanziell.

Einig sind sich Wüst, Geisen und Wiens darüber, dass die Tage für die Jungen auf jeden Fall auch einen Lerneffekt haben werden: „Bei den verschiedenen Übungen werden die Jungen das merken, was wir alle hin und wieder in unserem Leben erfahren müssen: Teilweise ist der Weg, den wir einschlagen, steinig und nicht gerade, sondern führt über Umwege. Hinzufallen und zu scheitern gehört dazu. Wichtig ist es aber, dass man immer wieder aufsteht und weitermacht.“ Die drei Tage gestaltete Wüst vielseitig: Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen zeigte er den Jungen den einen oder anderen Trick mit seinem Rad. Gemeinsam bezwang die Gruppe verschiedene Parcours in einem Mountainbike-Park und absolvierte ein Zeitfahren in einem Wald. „Diese Anforderung schaffte das Team gemeinsam, keiner musste absteigen.“