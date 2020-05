Kultur in Nettetal : Textilscheune in Hinsbeck öffnet wieder

Das Textilmuseum „Die Scheune“ in Hinsbeck-Hombergen. Foto: Stadt Nettetal/Wolfgang Brendgen

Nettetal Am Sonntag, 17. Mai, öffnet das Textilmuseum „Die Scheune“ an der Krickenbecker Allee 21 in Hinsbeck von 11 bis 18 Uhr wieder seine Türen. Da die Ausstellung „zeit_raum“ mit Arbeiten von Anne Ulrich und Gabi Mett auf das kommende Jahr verschoben wurde, zeigen die Mitarbeiter des Museums textile Werke aus ihren privaten Sammlungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind auch beim Besuch des Textilmuseums einzuhalten. Workshops und Führungen können leider ebenfalls nicht angeboten werden. Das Textilmuseum ist jedoch bestrebt, diese im Laufe des Jahres nachzuholen.

Weitere Informationen über das Museum und seine Sammlung gibt es unter www.textilmuseum-die-scheune.de.

(hb)