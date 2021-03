Besuch in Burg Brüggen nach Anmeldung : Museum Mensch und Jagd öffnet erneut am 23. März

Museum Mensch und Jagd öffnet erneut am 23. März

Besuch in Burg Brüggen nach Anmeldung

Brüggen Nach den Lockerungen der Corona-Schutzverordnung kann auch das Museum Mensch und Jagd in Burg Brüggen wieder besucht werden - allerdings nur mit Termin.

Ab Dienstag, 23. März, ist das Museum Mensch und Jagd in der Burg Brüggen wieder geöffnet. Besucher müssen sich vorab unter der Rufnummer 02163 5701-4711 anmelden. Pro Termin können maximal zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern kommen. Ein gebuchter Termin wird nur 15 Minuten freigehalten; der Besuch ist auf zwei Stunden begrenzt. Wer einen Termin nicht einhalten kann, wird um Absage gebeten. In der Ausstellung und in der Infostelle des Naturparks Schwalm-Nette gelten Abstands- und Hygieneregeln; Besucher müssen ein Kontaktformular auszufüllen. Führungen oder Geburtstage sind nicht möglich.