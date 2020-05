Vorhaben in Nettetal : Werner-Jaeger-Halle ist innen fertig saniert

Nettetal Über die Zukunft der Werner-Jaeger-Halle in Lobberich ist viel diskutiert worden. Laut Bürgermeister Christian Wagner ist die Sanierung im Inneren der Halle abgeschlossen. Das geplante Bürgerbegehren für einen Abriss der Halle ist am Donnerstag Thema im Rat.

Bei der Vorstellung des Kulturprogramms der Saison 2020/2021 teilte Bürgermeister Christian Wagner (CDU) mit, dass die Sanierung im Inneren der Werner-Jaeger-Halle abgeschlossen sei. Mit der weiteren Planung komme man auf die Zielgerade. Am Donnerstag, 14. Mai, wird sich der Stadtrat in seiner Sitzung auch mit dem geplanten Bürgerbegehren „Stoppt Steuerverschwendung WJH abreißen“ befassen. Am Vortag sagte Wagner dazu, er sei davon überzeugt, dass der Wunsch nach einem Abriss nicht die Mehrheitsmeinung in der Nettetaler Bevölkerung abbilde. Wann die Werner-Jaeger-Halle wieder für den Spielbetrieb zur Verfügung steht, lässt sich heute noch nicht sicher vorhersagen.