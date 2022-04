Vorfälle in Lobberich und Breyell : Einbruchsserie in Kellerräumen

Nettetal In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in Keller mehrerer Mehrfamilienhäuser in Breyell und Lobberich eingebrochen. Worauf sie es abgesehen hatten.

l In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in Keller mehrerer Mehrfamilienhäuser in Breyell und Lobberich eingebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Bei einem Haus am Lambertimarkt in Breyell brachen die Täter insgesamt acht Kellerräume auf; daraus entwendeten sie unterschiedliche Elektrowerkzeuge. In Lobberich befinden sich die Tatorte an den Straßen „An der Weberei“, Marktstraße, Breyeller Straße und Florastraße. Auch dort wurden mehrere Keller aufgebrochen sowie Elektrogeräte und Werkzeuge gestohlen. Zeugen melden sich bei der Kripo unter Ruf 02162 3770.