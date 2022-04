Notfallversorgung im Kreis Viersen : Projekt „Telenotarzt“ nimmt wichtige Hürde

Kreis Viersen Im Kreis Viersen soll in Zukunft der Notarzt per Video den Rettungsdienst vor Ort unterstützen. Jetzt darf die Planung konkret werden. Dafür gab jetzt das NRW-Gesundheitsministerium grünes Licht.

Der Telenotarzt ist ein System, bei dem das bestehende Netz notärztlicher Versorgung um ein digitales Angebot ergänzt wird. Hierbei handelt es sich um das führende Projekt in der Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen des Landes NRW. „Mit dem System des Telenotarztes sind die Rettungskräfte dank moderner Technik in der Lage, im Notfall digital einen Notarzt zum Einsatz hinzuzuziehen“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU). „Für Patienten kann diese Möglichkeit lebensentscheidend sein. Damit ist der Telenotarzt eine entscheidende Verbesserung für die medizinische Notfallversorgung der Bevölkerung.“

So funktioniert der Telenotarzt: Die Rettungskräfte im Einsatz nehmen Kontakt zur Leitstelle auf. Dort erhält der Telenotarzt die Vitaldaten des Patienten per Echtzeit-Übertragung. Seine Aufgabe ist es, die Einsatzkräfte vor Ort mit Sprach- und/oder Videokontakt zu unterstützen und anzuleiten.

Die geplante Telenotarzt-Region Niederrhein umfasst mehr als zwei Millionen Einwohner. Die zuständigen Mitarbeiter der sechs Kommunen arbeiten nun an einer gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Dabei geht es um eine Vielzahl derzeit noch offener Fragen, beispielsweise zu Einsatzbereichen, Standorten, Qualifikationen, Übertragungstechnik, Kosten, Haftung, Laufzeit, Inkrafttreten sowie Kündigungsfrist. Geplant sei, so ein Sprecher des Kreises, dass die Vereinbarung noch in diesem Jahr unterzeichnet wird. Das Aachener Institut für Rettungsmedizin & zivile Sicherheit begleitet bei der Umsetzung. In Aachen gibt es bereits eine Telenotarzt-Zentrale.