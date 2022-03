An der Straße Lötsch in Breyell : Einbrecher stehlen Tresor aus Kita „Zwergenland“

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Breyell Einbrecher haben in Breyell aus einem Kellerraum einen Wandtresor mit Bargeld und Unterlagen gestohlen. Zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, brachen Unbekannte in die Kita „Zwergenland“ an der Straße Lötsch in Breyell ein.

Wie die Polizei weiter mitteilt, durchsuchten der oder die Täter diverse Räume. Hinweise auf Tatverdächtige werden an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162 3770 erbeten.

(hb)