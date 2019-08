Rund um den Lambertiturm in Breyell : Kinder fahren Radrennen auf fetten Reifen

Breyell Beim Radrennen rund um den Lambertiturm dürfen jedes Jahr Mädchen und Jungen ihre Runden drehen. Sie starteten in zwei Altersklassen über eine Strecke von 2,2 beziehungsweise 4,4 Kilometer.

13 kleine Radsportler sind am Sonntagnachmittag in Breyell beim Fette-Reifen-Rennen gestartet. Anlässlich des 34. Renntags der Radsportabteilung des SC Union Nettetal konnten die Nachwuchsfahrer zeigen, wie schnell sie fahren.

Der Name des Rennens hat wortwörtlich mit der Dicke der Reifen zu tun. Denn ein Rennrad mit dünnen Reifen ist nicht erlaubt beim Wettbewerb mitten in Breyell – da nicht alle Kinder eins besitzen. Zusätzlich muss das Fahrrad verkehrssicher sein. Natürlich darf auch der Helm auf dem Kopf des Rennfahrers nicht fehlen. „Sonst darf aber jedes Kind mitmachen“, erklärte Alexandra Gumpert vom Verein Union Nettetal. Die Nachwuchsförderung sei ein sehr wichtiges Thema im Radsport. „Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo die Jugend so stark ist“, betonte Gumpert.