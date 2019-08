Leuth : Robinienfällung: VVV kritisiert Anwohner

Die Robinie auf dem Petershof in Leuth. Foto: Emily Senf

Leuth Manfred Meis, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Leuth, kritisiert die Aussage des Anwohners Karl-Heinz Heydhausen im Bürgermonitor der Rheinischen Post, die Leuther seien bei der Planung zur Umgestaltung des Petershofs in Leuth nicht mit ins Boot geholt worden.

Dazu sei festzuhalten, schreibt Meis in einer Stellungnahme, dass die Planung in der öffentlichen „Nette-Runde“ des Bürgermeisters Anfang September 2018 im Lokal Kother-Schürmann vorgestellt wurde. „Von August 2018 bis Ende Mai 2019 hat eine Planzeichnung mit Erläuterungen im Schaukasten des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Leuth an der Volksbank ausgehangen. Im November 2018 hat die RP über die Planung nach einer Sitzung des Stadtrat-Planungsausschusses berichtet. Im Dezember-Rundbrief des VVV, den rund 80 Leuther, unter ihnen auch Karl-Heinz Heydhausen, erhalten haben, ist auf die Planungen noch einmal ausdrücklich hingewiesen worden“, schreibt er.