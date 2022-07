Polizeiaktion in Hückeswagen : Für mehr Sicherheit auf der Trasse

Hückeswagen „Gemeinsam auf der Trasse, aber sicher!“ lautete am Montag das Motto. Die Verkehrsunfallprävention der Oberbergischen Polizei hatte sich mit Kollegen aus Remscheid und Wuppertal auf Höhe des Bürgerbüros postiert.

Seit gut zwei Jahren sind auch die Kollegen der Polizei aus Oberberg mit dabei. Wie am Montag an der Alte Ladestraße auf Höhe des Bürgerbüros. Dort hatten die Beamten aus Remscheid, Wuppertal und Oberberg zu beiden Seiten des Weges ihre Stände aufgebaut, um zu informieren, ins Gespräch zu kommen, aufzuklären, aber auch zu ermahnen. „Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Radfahrer generell die höherwertige Pflicht gegenüber Fußgängern haben, weil sie Fahrzeugführer und viel schneller sind“, sagt Wenner. Auch sein oberbergischer Kollege, Hauptkommissar Uwe Petsching, ist es ein großes Anliegen, die Sicherheit auf der Trasse zu verbessern und die Konfliktpotenziale zu reduzieren. „Wir müssen einige Leute aufklären, dass sie sich auf der Trasse nicht in einem rechtsfreien Raum aufhalten. Sie müssen sich auch dort an die Straßenverkehrsordnung halten und ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht üben“, sagt er. Das sei oberstes Gebot. Alle Nutzer – ob Radler, Inliner, Fußgänger, Mütter mit Kinderwagen, Leute mit Hunden – hätten ihr ganz eigenes Denken und ihre eigene Vorstellung davon, was sie auf der Trasse dürfen. „Dabei müssten alle nur ein bisschen mehr Verständnis für den anderen aufbringen und weniger rücksichtslos sein“, findet Petsching. Die Polizei müsse zwar nur selten zu Einsätzen an die Trassen ausrücken, aber es gebe viele Unfälle, die nicht gemeldet werden.