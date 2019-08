Sommerferienaktion : Kinder bauen Pfeil und Bogen in Handarbeit

Lobberich Auf dem Nabu-Naturschutzhof zeigte Bogenbaumeister Devid Hörnchen mit seiner mobilen Werkstatt, wie das geht. Die Veranstaltung war Teil des Kulturrucksacks NRW im Programm der Stadtbücherei.

Sorgfältig legt Sophie das schmale Lederstück entlang der Kante auf das Holzbrett. Es ragt ein wenig über die Begrenzung, die 16 Zentimeter ankündigt, heraus. „Den Überschuss mit der Naht schneidest du nun sorgfältig ab“, erklärt Devid Hörnchen und reicht ihr einen Metallwinkel zum Anlegen. Sophie setzt das Cuttermesser, das zu den Werkzeugen gehört, die auf den Tischen liegen, an und zieht es vorsichtig entlang der Metallkante. Ein pielgrader Schnitt entsteht und das Lederstück für die erste Tasche in Sachen Bogenbau ist fertig.

Aber nicht nur sie hantiert mit Metallwinkel, Leder und Cuttermesser. Insgesamt zehn Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren sind allesamt mit der Herstellung der Taschen beschäftigt. Auf dem Naturschutzhof des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Lobberich steht der Bogenbau im Mittelpunkt und für den werden zwei kleine Ledertaschen benötigt. Unter den Bäumen im hinteren Teil der Anlage hat der Bogenbaumeister aus Schleiden in der Eifel die Werkstische mit den Schraubstöcken samt weiterem Arbeitsmaterial aufgebaut.

Marlon ist erstaunt, dass der Bogen genauso groß ist, wie er selbst, nämlich 1,50 Meter. Das sei wie früher bei den Rittern, erklärt der Fachmann. Da seien die Bögen ebenfalls mannshoch gebaut worden. An den Tischen haben die jungen Workshop-Teilnehmer inzwischen mit den Lochzangen je vier Löcher in einem vorgegebenen Abstand in die Lederstreifen gestanzt, und es geht an das Verknoten der Schnur an den Lederstücken. Keine einfache Sache, auch wenn Devid Hörnchen und seine Frau Bernadette das langsam vormachen und zudem ein Knotenmodell auf dem Tisch liegt. Aber mit Hilfe der beiden schaffen es alle.