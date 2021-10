Städtisches Krankenhaus in Nettetal : Kernkompetenz bei Magen-Darm-Erkrankungen

Nettetal Das Städtische Krankenhaus Nettetal hat seit 20 Jahren Kompetenz in Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie. Und seitdem steht die kontinuierliche Weiterentwicklung nicht still.

(hb) Bereits seit 2001 verfügt das Städtische Krankenhaus Nettetal über medizinische Kompetenz in den Fachbereichen Gastroenterologie, Onkologie und Hämatologie und seither steht die kontinuierliche Weiterentwicklung nicht still.

Was vor mehr als 20 Jahren mit einer qualitativ hochwertigen Grundversorgung von Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen, Störungen des Immunsystems und der Blutbildung wie auch von Patienten mit Krebserkrankungen oder Stoffwechselstörungen begann, entwickelte sich zu einer der Kernkompetenzen des Hauses. „Wir decken seit vielen Jahren als einziges Haus der Region das volle Spektrum in der Gastroenterologie ab“, sagt Michael Pauw, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Onkologie, Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin.

Die personelle Expertise spiegelt sich in acht erfahrenen Fachärzten wider. So verfügt die Klinik über fünf Gastroenterologen, zwei Hämatologen/Onkologen und einen Diabetologen. Die hochmoderne Geräteausstattung in der Endoskopieabteilung befindet sich bereits seit Jahren auf dem Stand einer Spezialklinik. „Heute schicken benachbarte Krankenhäuser Patienten, für spezielle Untersuchungen wie beispielsweise eine Kapselendoskopie, bei der mit einer Minikamera der Magen-Darm-Trakt durchleuchtet wird, ins Nettetaler Haus“, heißt es in einem Papier des Städtischen Krankenhauses. Zudem arbeite das Krankenhaus eng verzahnt mit der ansässigen onkologischen Praxis zusammen.