Wohnungsmarkt in Nettetal : Baugrundstücke am Austalsweg ausgeschrieben

Leuth Die Nachfrage nach Wohnungen und Grundstücken in Leuth ist anhaltend hoch. Das Baugebiet am Austalsweg ist ein aktuelles Beispiel dafür. Die Suche nach Baugrund gestaltet sich schwierig.

(mm) Spätestens im ersten Quartal 2022 soll mit den Bauarbeiten zur Erschließung der Grundstücke am Austalsweg im Bereich des Bebauungsplans „Hampoel-Süd“ begonnen werden. Das teilte Ortsvorsther Willi Ridder auf der Hauptversammlung des CDU-Ortsausschusses Leuth mit. Der Nette-Betrieb habe die entsprechenden Arbeiten ausgeschrieben. Ist der 23.000 m² große Bereich A des Baugebietes schon fast völlig bebaut, so fehlte im Bereich B (6.500 m²) eine Einigung unter den Grundstückeigentümern. Diese gelang Ende letzten Jahres nach vielen Gesprächen dem Automobilkaufmann Thomas Timmermanns, der über den einstigen Bauernhof seiner Eltern selbst Beteiligter war. Acht bis zehn Häuser können nun noch errichtet werden.

Doch wie geht es weiter mit dem Bauen in Leuth? Ridder versicherte, die CDU werde sich auch künftig dafür einsetzen, die Option für ein Baugebiet zwischen Bruchstraße und Brunen-Wirtschaftsweg offen zu halten. Bei einem kürzlichen Ranking innerhalb der Stadt Nettetal hatte diese Fläche noch nicht die nötige Punktzahl für einen der vorderen Plätze in der Prioritätenliste erhalten.

Ridder will sich auch weiterhin für die Ansiedlung eines Supermarkts in Leuth einsetzten. Erste Gespräche hätten stattgefunden, doch „kann über Details noch nicht geredet werden“. Der Ortsvorsteher bleibt auch weiterhin die Nr. 1 der CDU in Leuth, denn er wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender des Ortsausschusses bestätigt. Das gilt auch für den 2. Vorsitzenden Lars Hexels sowie die Beisitzer Ursula Blum und Hans Cleven; neuer Beisitzer ist Alexander Heymann.