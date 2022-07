Brauchtum in Nettetal : Das Jubiläumsschützenfest in Leuterheide

Nettetal Der Marinezug bescherte Jubiläumskönig Klaus Gisbertz zum 200-Jährigen der Bruderschaft eine Überraschung: ein 14 Meter langes Schiff als Königsbogen.

Der Marinezug krempelte die Ärmel hoch beim Setzen des Prunkbaumes beim König, an der Spitze eine bei Dunkelheit leuchtende kleine Königskrone. Der Marinezug setzte auch die Segeln der „MS Klaas“ mit dem Konterfei vom König Klaus und Annegret Gisbertz sowie vom Ministerpaar Otmar und Susanne Hoppmanns. Für den 1. Brudermeister Klaus Gisbertz ging ein Traum in Erfüllung, als Jubiläumskönig gefeiert zu werden. Die Königskette wurde um seine Erinnerungsplakette erweitert, darauf steht „König 2018 Klaus Gisbertz“ (mit dem Vogelschussjahr) mit einem Anker als Seefahrtsmotiv in der Mitte. „Auch wenn das mit dem Laufen und Marschieren nicht mehr so ganz hinhaut, wir wollen und werden dabei sein, ich habe für meinen Zug im Zelt einen Tisch reserviert“, sagte der 85-jährige Heinz Lankes, der Offizier der Königsgrenadiere und jahrelang Hauptmann. „Wir sind alle 80 Plus.“