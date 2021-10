Kirchliches Leben in Nettetal : Kirchenvorstände sind neu zu wählen

Auch an St. Anna in Schaag wird der Kirchenvorstand gewählt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Am Wochenende 6./7. November stehen im Bistum Aachen die Kirchenvorstandswahlen an. Wann gewählt werden kann, ist in den einzelnen Pfarrkirchen zeitlich unterschiedlich geregelt. Auch eine Briefwahl ist möglich.

Von Willi Wittmann

(wi) Im Bistum Aachen stehen Kirchenvorstands- und Pfarreiratswahlen an. Die Wahlen sind in den Pfarrgemeinden St. Anna Schaag, St. Lambertus Breyell und der Pfarrvikare St. Peter- und Paul Leutherheide durch die Kirchenvorstände angeordnet. Der Kirchenvorstand besteht aus dem Pfarrer und gewählten Laien der Kirchengemeinde. Er trifft eigenverantwortlich Entscheidungen über finanzielle Ausgaben, Bauvorhaben, Immobilienverwaltung, die Einstellung von Mitarbeitern, Angelegenheiten des Friedhofs, Vermögensanlagen oder die Beauftragung von Handwerkern. Er schafft die Voraussetzungen für das caritative und pastorale Engagement der Kirche.

Für den Kirchenvorstand St. Anna Schaag stehen vier Kandidaten zur Wahl, in der Pfarrgemeinde St. Lambertus Breyell sind es fünf und für St. Pater und Paul Leutherheide steht ein Kandidat zur Verfügung. Beim gemeinsamen Pfarreirat stehen in Schaag, Breyell und Leutherheide 19 Kandidatinnen/Kandidaten zur Verfügung, wovon 16 zu wählen sind. Ab 14 Jahren darf gewählt werden, Kandidatinnen und Kandidaten, die gewählt werden möchten, müssen aber das 16. Lebensjahr erreicht haben.