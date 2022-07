Coronazahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 12. Juli 2022) : Ein weiterer Todesfall und 818 Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt Mönchengladbach meldete am Dienstag 1695 aktuell nachweislich infizierte Personen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Ein Patient, Jahrgang 1972, starb im Krankenhaus. Damit stieg die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit COVID-19 auf 339 in der Stadt.

Die Zahl der Corona-Toten in Mönchengladbach ist auf 339 gestiegen. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Dienstag, 12. Juli, einen weiteren Todesfall. Der Verstorbene ist noch relativ jung – Jahrgang 1972. Er starb nach Angaben der Stadt in einem Krankenhaus.