Grünflächen in Nettetal : Im Jubiläumspark sind die ersten Bäume gepflanzt

Grünflächen in Nettetal

Hinsbeck Die nächste Pflanzaktion mit Spendern ist für den April geplant. Die Fläche unterhalb der Mühle in Hinsbeck ist knapp ein Hektar groß.

Am Ortsrand von Hinsbeck, am Krügerpfad, gleich gegenüber der Mühle, entsteht etwas Besonderes. Man kann quasi zuschauen, wie dort langsam der Jubiläumspark entsteht. Im August gab es einen Aufruf an die Bevölkerung, sich einzubringen, die Resonanz war großartig. „Zusammen mit den Nettetaler Bürgerinnen und Bürgern pflanzen wir nicht nur Bäume, sondern erschaffen einen Park. Alle können mitmachen. Gegen eine Spende bekommt jeder seinen eigenen Baum. Ein ideales Geschenk zur Hochzeit, zur Geburt oder als eigener Beitrag zum Stadtjubiläum“, sagte damals Heike Meinert vom Betriebsbereich Stadtgrün.