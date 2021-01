Terrassentür aufgehebelt : Hunde vertreiben Einbrecher in Lobberich

Die Kripo in Dülken bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162 3770 (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Lobberich Hunde sind gute Hüter eines Hauses. Als Einbrecher an einem Haus an der Seerosenstraße in Lobberich die Terrassentür aufhebelten, ließen sie angesichts der Hunde von ihrem Vorhaben ab.

Ohne Erfolg blieben Einbrecher am Donnerstag in Lobberich, weil sie wohl von Haushunden vertrieben wurden, wie die Polizei mitteilt. In der Zeit zwischen 15.30 und 19.15 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Seerosenstraße in Lobberich einzubrechen.

Die Unbekannten hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Die Einbrecher hatten augenscheinlich das Haus nicht betreten, es wurde nichts gestohlen.

(hb)