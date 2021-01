Vorfall in Lobberich : Pedelecfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Lobberich Auf der Niedieckstraße kam es wieder zu einem Unfall mit einer Pedelecfahrerin. Sie war mit einem Auto in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Als der Autofahrer spontan abbog, nahm ihr der 21-jährige Autofahrer die Vorfahrt.

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall am Mittwoch. Um 19.55 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Lobberich auf der Niedieckstraße in Richtung Innenstadt. Plötzlich bog er trotz Blinklicht für links nach rechts in die Werner-Jaeger-Straße ein. Dabei übersah er eine 52-jährige Pedelecfahrerin aus Lobberich, die in gleicher Fahrtrichtung die Kreuzung passieren wollte.