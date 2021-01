Unglück in Wittlingen : Baum stürzt wohl wegen Schneelast auf Fußgängerin

Wittlingen Eine 72 Jahre alte Frau ist in Wittlingen in Baden-Württemberg von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Ihr Sohn fand sie nach am späten Donnerstagabend im Wald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Fußgängerin ist nahe Wittlingen in Baden-Württemberg von einem umstürzenden Baum getroffen worden - sie starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die 72-Jährige war nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Hund spazieren, als der Baum unter der Schneelast zusammenbrach, wie die Polizei mitteilte. Ihr Sohn fand sie am späten Donnerstagabend in einem Wald. Die stark unterkühlte Frau konnte zunächst von Polizisten reanimiert werden - starb jedoch später im Krankenhaus.

Die Polizei warnt eindringlich davor, die Gefahr, die von den Schneemassen ausgeht, zu unterschätzen. Zahlreiche Bäume drohen unter der Last zu brechen und stellen eine tödliche Gefahr dar.

(chal/dpa)