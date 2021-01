Corona im Kreis Viersen : Drei weitere Todesfälle, Inzidenz bei 130

Kreis Viersen Trotz verschärfter Schutzmaßnahmen stieg am Freitag in nahezu allen Städten und Gemeinden des Kreises Viersen die Zahl der aktuell Infizierten weiter an.

Der Inzidenz-Wert lag, wie am Donnerstag, bei 130 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Freitag registrierte der Kreis Viersen insgesamt 67 Neuinfektionen – darunter erneut etliche in Senioren- und Pflegeheimen. Betroffen sind das Haus im Johannistal in Viersen-Süchteln, das Theresienheim in Viersen und das Haus Breyell am Lambertiturm in Nettetal. In der Süchtelner Einrichtung wurden fünf Bewohner positiv getestet (insgesamt: neun) sowie ein Mitarbeiter (insgesamt: sieben). Im Theresienheim erhöhte sich die Zahl der infizierten Bewohner um zwei auf sechs. Start betroffen ist das Haus Breyell: Dort wurden neun weitere Bewohner positiv getestet (insgesamt: 19) sowie vier Mitarbeiter (insgesamt: sechs).