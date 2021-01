Corona im Kreis Viersen : Was Sie zum Impfstart wissen müssen

Dülken Bin ich impfberechtigt, wenn ich erst im Februar 80 werde? Wie bekomme ich einen Termin? Darf mich ein Angehöriger begleiten? Gibt’s einen Fahrservice? Die wichtigsten Antworten.

Ja, per Brief. Alle Einwohner des Kreises Viersen, die am 1. Februar impfberechtigt sind, sollen bis zum 23. Januar einen Brief erhalten, in dem das Land NRW und der Kreis Viersen über den Ablauf der Impfung informieren. Wann die Personen, die erst später impfberechtigt werden, das Schreiben erhalten, hat das Land NRW noch nicht mitgeteilt. Der Brief wird auch an die Bewohner in den Seniorenheimen verschickt. Sind sie bereits geimpft, können sie es ignorieren.