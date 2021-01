Hundeleben in Nettetal : Hunde-Fachgeschäft in Schaag plant jetzt auch Lieferservice

Hunde-Fachgeschäft in Schaag plant jetzt auch Lieferservice

Hundeleben in Nettetal

Iris Beckers und ihr Sohn Bastian Beckers betreiben seit über einem Jahr in Schaag den Laden Dogmondo. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schaag Auf 70 Quadratmetern bietet Dogmondo in Schaag Futter und Zubehör für den Hund. Im Mittelpunkt steht dabei das Barfen – Futter aus rohem Fleisch.

Begonnen hat sie mit dem Futterverkauf aus der heimischen Garage, erinnert sich Iris Beckers zurück. Die Nachfrage wurde immer größer – und so entschloss sich die Schaagerin, ein Ladenlokal anzumieten. Der Zufall bescherte ihr ein Eckgeschäft mit 70 Quadratmetern Ladenlokalfläche und einer Lagerfläche von rund 50 Quadratmetern, wo einst eine Drogerie, dann ein Sportgeschäft und letztendlich ein Leerstand das Bild bestimmt hatten. Im November 2019 zog sie ein.

An der Kindter Straße 1 in Schaag können Kunden mit Hund bei Dogmondo einkaufen. Vierbeiner sind im Ladenlokal ebenso willkommen wie Zweibeiner. Schließlich dreht sich alles um den Hund. Übersichtlich und liebevoll angeordnet erwartet die Kunden eine große Auswahl an Frischfleisch, natürlichen Kausnacks, Nahrungsergänzungen, Trocken- und Dosenfutter ausgewählter Marken sowie Hundebetten, Spielzeug, Leinen, Halsbändern, Geschirren und Pflegeprodukten.