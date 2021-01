Polizeieinsatz in Nettetal : Zwei Polizisten bei Einsatz verletzt

Bei einem Einsatz in Hinsbeck wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Ein 34-Jähriger, der zuvor in einer Wohnung randaliert hatte, reagierte laut Polizei aggressiv auf die Beamten (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Hinsbeck Ein offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender 34-Jähriger randalierte in der elterlichen Wohnung. Seine Mutter rief die Polizei. Bei seiner vorübergehenden Festnahme verletzte er eine Beamtin und einen Beamten.

Eine 25-jährige Polizeibeamtin und ein 24-jähriger Polizeibeamter sind bei einem Einsatz am Samstag in Nettetal-Hinsbeck verletzt worden und derzeit nicht dienstfähig. Am Morgen wurde die Polizei nach Hinsbeck gerufen. Ein 34-Jähriger hatte in der elterlichen Wohnung randaliert und seine Mutter verletzt, sie rief die Polizei. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, habe sich der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende 34-Jährige aggressiv verhalten, so ein Polizeisprecher. Bei seiner Verhaftung habe er erheblichen Widerstand geleistet.