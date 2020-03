Nettetal : Neue Wege in der Schulseelsorge gehen

Das Werner-Jaeger-Gymnasium hat kreisweit die ersten Schulseelsorger. Elisabeth Kranz und Marcus Marosz, beide Lehrer für evangelische Religion, haben sich ein Jahr lang fortbilden lassen. Der Bedarf für Gespräche ist groß.

Am Werner-Jaeger-Gymnasium gibt es wie an jeder Schule natürlich auch Beratungslehrer, und die wird es auch weiter geben. Neu und kreisweit bisher einmalig sind zwei Schulseelsorger, die bei Problemen gesprächsbereit sind. Elisabeth Kranz und Marcus Marosz haben ein Jahr lang am Wochenende eine Fortbildung am Pädagogisch-theologischen Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland in Bonn besucht und im Januar mit einer Prüfung abgeschlossen.