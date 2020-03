Kreis Viersen : Drei Corona-Infizierte in Viersen und Schwalmtal - Schule wird geschlossen

Im Kreis Viersen gibt es seit Mittwochfrüh drei bestätigte Fälle von Covid-19-Infizierten. Das teilte der Kreis Viersen am Nachmittag mit. Eine Auswirkung: Das Gymnasium St. Wolfhelm in Schwalmtal wird vorübergehend geschlossen.

Auch zwei weitere Personen im Kreis wurden in der Nacht positiv getestet. Es handelt sich um einen jungen Mann, Jahrgang 1999, aus Viersen, und um eine Frau, Jahrgang 1959, die ebenfalls in Viersen wohnt. In beiden Fällen hatten die Betroffenen Kontakt mit Erstinfizierten, die sich in häuslicher Isolierung befinden. Die Infizierte aus Schwalmtal war bis Ende Februar zu Besuch in Venedig.