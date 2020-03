Handwerker aus Nettetal : Malermeister wird Internet-Held - weil er sich für irakischen Azubi einsetzt

Nettetal Ein Malermeister aus Nettetal hat sich bei Facebook für seinen irakischen Auszubildenden eingesetzt - und bekam für seinen Beitrag fast 80.000 Likes und mehr als 7000 Kommentare.

Eine Kundin hatte sich bei Malermeister Thomas Köbke per Telefon über seinen Azubi Ameer beschwert: „Ich will keine Asylanten in meiner Wohnung.“ Daraufhin schrieb der Handwerker bei Facebook: „Es ist beschämend und traurig zugleich. Wem es nicht passt, dass ich einen Ausländer eingestellt habe, der möge Abstand davon nehmen, mich um Aufträge zu kontaktieren. Kein Millimeter nach rechts!!!!!!!“