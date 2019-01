Kaldenkirchen: Briefmarkensammler feiern Vereinsjubiläum

Kaldenkirchen Am 20. Februar 1968 gründeten 17 Frauen und Männer den BSV Kaldenkirchen. Ein Mitglied der ersten Stunde ist noch aktiv.

Der BSV wurde am 20. Februar 1968 von 17 Frauen und Männer in der Gaststätte „Zur Sportklause“ in Kaldenkirchen gegründet. Ziel der Mitglieder war die Förderung der Philatelie durch Vorträge und Tausch im Verein, die Durchführung von Großtauschtagen und die Förderung des Ausstellungswesens. Ein weiterer wichtiger Punkt war der Aufbau einer eigenen philatelistischen Jugendgruppe, die heute zehn Mitglieder umfasst. Vorsitzender des neuen Vereins wurde 1968 Heinz Wolters, im Jubiläumsjahr hat Peter Aldenhofen den Vorsitz. Mit einem Lichtbildvortrag ließ er am Jubiläumsabend die vergangenen 50 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren und konnte feststellen, dass die Mitglieder dem Programm von 1968 bis heute treu geblieben sind.