Nettetal: Schüler können doch das Schokoticket nutzen

Nettetal Die Stadt hat eine veraltete Satzung entsprechend geändert. Damit ist klar: Der Schüleranteil bleibt bei zwölf Euro.

Nettetaler Schüler können weiterhin, also auch im nächsten Schuljahr, das beliebte Schokoticket nutzen. Das wurde jetzt in einer neuen Satzung der Stadt Nettetal über die Höhe der Eigenanteile bei den Schülerfahrtkosten festgeschrieben. Verwirrend dabei: In der neuen Satzung scheint der Eigenanteil der Schüler fürs Schokoticket höher als in der alten Fassung.

Die „Eigenanteile je Beförderungsmonat“ regelt diese neue Satzung; danach zahlt jeder Schüler als Eigenanteil am Schokoticket pro Monat zwölf Euro. In der alten Satzung war der Eigenanteil mit 10,80 Euro beziffert worden. Was sich wie eine Erhöhung um 1,20 Euro liest, hat jedoch einen ganz anderen Hintergrund. Aufklärung gibt Melanie Schmitz vom Fachbereich Schule und Sport der Verwaltung: „Die alte Satzung von 2006 bezog sich noch auf das Young-Ticket-Plus der Stadtwerke Krefeld, das es für Schüler in Nettetal so gar nicht mehr gibt.“ Die neue Satzung regele nun offiziell ein Verfahren, „das in der Praxis längst angewendet wurde“, so Schmitz. Aus dem Rathaus ist zu hören, dass offensichtlich jahrelang niemandem in der Verwaltung und in der Politik auffiel, dass die alte Satzung zum Young-Ticket-Plus längst überholt war.