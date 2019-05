Lobberich : Blutprobe nach Unfall auf Parkplatz

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Lobberich Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Niedieckstraße in Lobberich einen anderen Wagen beschädigt. Er fuhr laut Polizeiangaben jedoch davon. Zeugen merkten sich sein Kennzeichen.

Die Ermittlungen führten zu einem Lobbericher, der, wie sich herausgestellt habe, Alkohol getrunken hatte. Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht verantworten.

(emy)