Kultur in Nettetal : Mehr Stunden für die Kulturarbeit

Der Kulturausschuss sprach sich für eine neue Stelle in der Nettekultur und für mehr Stunden für die Susanne Ciernioch, Leiterin des Textilmuseums, aus. In der Scheune gibt es mehr Programm, auch das Depot muss umziehen.

Die Stadt Nettetal will weiter in die Kulturarbeit investieren und Überstunden bei Mitarbeitern in diesem Fachbereich nicht weiter anhäufen. Deshalb befasste sich der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften mit einer zusätzlichen Stelle für die Nettekultur und einer höheren Stundenzahl für die Leitung des Textilmuseum „Die Scheune“.

Wie bereits in der vergangenen Spielzeit können Kunden Eintrittskarten über das Ticketportal Reservix kaufen. Dieses Online-Angebot habe aber, so Müntinga, für die Mitarbeiter der Werner-Jaeger-Halle nicht den gewünschten Effekt einer Arbeitserleichterung gebracht. Zahlreiche Theaterbesucher würden die Karten weiterhin persönlich kaufen, zudem müsse das Ticketportal regelmäßig gepflegt werden.

Müntinga lobte die Arbeit der neuen Leiterin, Susanne Ciernioch, die „ein bemerkenswertes Programm“ aufrechterhalte. Ciernioch (39) ist seit Juli 2018 bei der Stadtverwaltung Nettetal tätig. Sie hat Kunstgeschichte in Freiburg studiert, war unter anderem als Stadtführerin freiberuflich in der Nettekultur tätig, arbeitete auch in einer PR-Agentur. im Rhein Kreis Neuss. Die Mönchengladbacherin ist Mitarbeiterin der Nettekultur und kümmert sich verantwortlich um das Museum in Hinsbeck. Susanne Ciernioch bringe, so Müntinga, die Fachexpertise zur Entwicklung des Museumsstandorts mit. Doch mit der derzeitigen personellen Ausstattung sei dieser Mehraufwand an Arbeit nicht zu leisten. Mütinga verwies auf die dortige aktuelle Ausstellung „Experimentell und neue Formen: Textile Kunst von Barbara Esser und Wolfgang Horn“. Damit wurde das Museumsjahr 2019 eröffnet.